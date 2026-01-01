CAF and Kindrid both help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Kindrid
CAF takes 4% plus card fees and Kindrid charges monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
CAF and Kindrid limit support to business hours and higher-tier plans. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
CAF and Kindrid focus only on donations, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles donations, raffles, events, and memberships in one system.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CAF charges 4% plus card fees, while Kindrid takes processing fees from every donation, reducing your fundraising impact.
Zeffy provides unlimited support to all users via email, chat, and phone during business hours. CAF offers limited business-hour support, while Kindrid restricts phone support to higher-tier plans only.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at no extra cost. CAF focuses mainly on grant-making, while Kindrid lacks these essential fundraising features entirely.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your cause. CAF takes 4% plus card fees from each gift, while Kindrid charges monthly fees plus processing fees, eating into your fundraising budget.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost - donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores. CAF focuses mainly on grant-making, while Kindrid lacks these essential features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
