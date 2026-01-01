CAF and Pushpay help you collect donations, but their fees reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Charities Aid Foundation (CAF) VS Pushpay
CAF charges 4% plus card fees and Pushpay takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CAF lacks auctions, raffles, and ticketing while Pushpay requires separate software for most fundraising activities. Zeffy includes everything you need.
CAF requires donors to create accounts and Pushpay has complex setup processes. Zeffy gets you fundraising in minutes with simple donor checkout.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CAF charges 4% plus card fees, while Pushpay takes processing fees that reduce your fundraising revenue.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost. CAF offers limited business hours support, while Pushpay restricts phone support to premium subscribers only.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising at zero cost. CAF lacks these tools entirely, while Pushpay charges fees and requires separate software for most features.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. CAF takes 4% plus card fees from every gift, while Pushpay charges $199 monthly plus 2.9% per donation.
Yes, Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns at no cost. CAF and Pushpay require multiple paid tools for these features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
