CAF and SecureGive help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Secure Give
CAF takes 4% of every gift plus card fees, while SecureGive charges $149/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
CAF and SecureGive focus on basic donations only. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
CAF and SecureGive limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while SecureGive charges $149/month plus processing fees. More money stays with your mission.
Yes. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns - all free. CAF and SecureGive focus only on basic donations, forcing you to pay for multiple platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while SecureGive charges processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides a complete fundraising suite including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. CAF and SecureGive focus mainly on basic donations and lack these essential fundraising tools your nonprofit needs to grow.
Zeffy offers unlimited support to all users via email, live chat, and phone during business hours - completely free. CAF provides limited support hours, while SecureGive restricts phone support to premium account holders only.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
