CanadaHelps and FundScrip both help Canadian charities raise funds, but they take fees from every donation or purchase. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Fund Scrip
CanadaHelps and FundScrip take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission instead of platform costs.
CanadaHelps lacks auctions and raffles, while FundScrip only handles gift cards. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and memberships all in one platform.
CanadaHelps and FundScrip limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever your team needs help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which can cost your nonprofit thousands annually.
Zeffy provides unlimited email and phone support to all nonprofits, regardless of size. Unlike platforms that limit support based on fundraising volume, we're here when you need us.
Yes, Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and peer-to-peer fundraising all in one platform. You won't need multiple tools like with gift card programs or donation-only platforms.
Zeffy charges zero fees on all donations and fundraising activities. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while FundScrip charges 2.5% on gift card purchases. With Zeffy, 100% of every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy offers direct donations, events, memberships, and peer-to-peer fundraising in one platform. FundScrip only handles gift card sales, requiring you to manage multiple tools and limiting your fundraising options to retail partnerships.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
