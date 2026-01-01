CanadaHelps serves Canadian charities with built-in donor management, while GiveWP offers WordPress donation forms with add-on features. Both charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Canadahelps VS Give WP
CanadaHelps charges 3.75% + fees and GiveWP takes 2.9% + gateway costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CanadaHelps lacks auctions and ticketing while GiveWP requires multiple plugins. Zeffy handles donations, events, raffles, and stores in one platform.
CanadaHelps limits phone support to business hours and GiveWP offers no calls. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which adds up to thousands lost annually.
Zeffy offers unlimited phone and email support to all users at no extra cost. GiveWP limits support by license tier and offers no phone option, leaving you stuck when issues arise.
Yes, Zeffy includes event ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships all in one platform. CanadaHelps and GiveWP only handle donations, forcing you to use multiple tools.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, so every dollar goes to your cause. Plus, you get everything in one place - donations, events, memberships, and stores - instead of juggling multiple tools.
A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,875-$2,250 by avoiding CanadaHelps' fees, or $1,450+ from GiveWP's charges. That's funding for programs, not platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
