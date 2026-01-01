Canadahelps VS Vanco

CanadaHelps and Vanco both offer donation processing, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CanadaHelps charges 3.75% + fees and Vanco takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CanadaHelps lacks auctions and raffles while Vanco missing ticketing and peer-to-peer. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and more.
CanadaHelps and Vanco limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email support whenever your team needs help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, reducing your impact.
Zeffy offers unlimited support via email, chat, and phone whenever you need help. Unlike platforms that limit support to business hours, we're here when you are.
Yes, Zeffy offers event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores - all at zero fees. Other platforms charge for each feature or don't offer them.
Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while Vanco charges 2.9% plus fees from each gift.
Zeffy provides unlimited support via phone, email, and chat whenever you need help. CanadaHelps and Vanco limit support to business hours only, leaving you stuck when issues arise.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
