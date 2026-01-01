CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net help you run auction fundraisers, but they charge platform fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Auctions Today VS School Auction.net
CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees, and SchoolAuction.net charges 3% plus monthly fees. Zeffy charges zero platform fees, so your silent auction or live event raises money for your mission.
CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net require monthly subscriptions on top of transaction fees. Zeffy offers full auction capabilities with no recurring costs or hidden charges.
CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever your auction needs help, not just 9-to-5.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while CharityAuctionsToday charges 5% plus card fees on every transaction. You keep more money for your mission and get access to auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Unlike SchoolAuction.net's 3% fees plus monthly costs, Zeffy charges zero platform fees. You get the same mobile bidding and real-time updates, plus comprehensive donor management, unlimited support, and additional fundraising tools like peer-to-peer campaigns that SchoolAuction.net doesn't offer.
Yes, Zeffy is a complete fundraising platform offering auctions, raffles, donations, ticketing, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns. Unlike auction-only platforms like CharityAuctionsToday, you get all fundraising tools in one place without switching between different services.
Zeffy charges zero platform fees while CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees from every bid. You keep 100% of what you raise, and donors can leave voluntary contributions to cover payment processing costs.
Zeffy provides unlimited support via email, chat, and phone with real humans who understand nonprofits. Unlike auction platforms that limit support to business hours, we're here when you need us most.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
