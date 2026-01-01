CharityEngine and Donorfy offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donorfy
💰
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events, so every dollar raised goes directly to your mission instead of platform costs.
🧩
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform, eliminating the need for multiple tools and manual data syncing.
🚀
Zeffy works right out of the box with simple setup, letting small teams focus on donor relationships instead of learning complex systems.
Zeffy charges zero platform fees for donor management, while CharityEngine costs $550/month plus processing fees and Donorfy's monthly fees increase as your donor database grows. You keep 100% of donations with just optional donor contributions.
Zeffy includes built-in donation forms, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns alongside donor tracking. CharityEngine and Donorfy require separate tools for these features, adding complexity and costs to your fundraising efforts.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus processing fees and Donorfy charges monthly fees that scale with your database size. You get the same CRM features without the hefty price tag.
Zeffy provides robust donor profiles, gift tracking, and automated receipts at zero cost. Unlike CharityEngine's complex setup or Donorfy's scaling fees, you can start managing donors immediately without technical expertise or budget concerns.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management to include donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything CharityEngine and Donorfy offer, plus more fundraising tools, all at zero platform cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
