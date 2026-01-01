CharityEngine and DonorSnap both offer donor management tools, but their monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donor Snap
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and memberships so every dollar raised goes directly to your mission
Zeffy works right out of the box with simple setup and donor-friendly forms that require no technical expertise
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform instead of forcing you to juggle multiple tools
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus transaction fees and DonorSnap charges monthly fees plus card fees. You keep 100% of donations with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, gift tracking, and automated receipts without the complexity of CharityEngine or the limited features of DonorSnap. Our platform is designed for small nonprofits who need powerful tools without technical headaches or high costs.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all at zero cost. Unlike CharityEngine's expensive add-ons or DonorSnap's limited functionality, you get everything you need in one platform.
CharityEngine costs $550/month plus transaction fees, while DonorSnap charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy offers complete donor management at zero cost - you keep 100% of donations, with donors having the option to leave voluntary contributions.
Zeffy includes donor profiles, automated receipts, gift tracking, and detailed reporting without extra charges. Unlike CharityEngine's complex setup or DonorSnap's limited features, you get powerful donor management tools designed specifically for small nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
