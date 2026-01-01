CharityEngine and EveryAction offer donor management tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Every Action
💸
CharityEngine charges $550/month plus card fees, EveryAction starts at $109/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧩
CharityEngine and EveryAction require technical setup and extensive training. Zeffy gives you donations, events, raffles, and CRM tools that work together seamlessly.
🚀
CharityEngine and EveryAction demand long contracts and complex onboarding. Zeffy lets you create donation pages and start accepting gifts in minutes, not months.
Zeffy gives you 100% of your donations with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and EveryAction charges $109/month plus processing fees. You get complete donor management tools without the monthly subscription eating into your fundraising budget.
Zeffy offers the same donor tracking, communication tools, and reporting features as CharityEngine and EveryAction, but without complex interfaces that require extensive training. Your team can start managing donors effectively from day one, completely free.
Yes, Zeffy covers donations, events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Unlike CharityEngine and EveryAction that charge monthly fees plus transaction costs, everything is free with optional donor contributions.
Zeffy tracks all donor information, manages recurring gifts, and creates detailed reports just like expensive CRMs. The difference? Donors can leave voluntary contributions to support our platform, so you never pay monthly fees or lose money to subscription costs.
No, you'll gain the same donor tracking, communication tools, and reporting that CharityEngine and EveryAction offer. Plus, you'll save thousands annually since there are no monthly fees eating into your fundraising budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript