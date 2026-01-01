CharityEngine and Kindful offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and donation forms with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Charity Engine VS Kindful
CharityEngine charges $550/month plus card fees, Kindful costs $119/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
CharityEngine and Kindful focus on donor management but lack auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
CharityEngine requires technical setup and consultant support, Kindful needs third-party integrations. Zeffy works immediately with simple, volunteer-friendly tools.
CharityEngine costs $550/month plus transaction fees, while Kindful charges $119/month plus card fees. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - that's $1,428 to $6,600 saved annually.
Yes, Zeffy includes donor profiles, gift tracking, automated receipts, and detailed reporting. Plus you get donation forms, event tools, and peer-to-peer campaigns that CharityEngine and Kindful charge extra for.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month and Kindful $119/month plus transaction fees. You get the same CRM features without the monthly burden on your budget.
Zeffy provides donor profiles, gift tracking, and automated receipts at no cost. Unlike CharityEngine's complex setup or Kindful's limited features, our platform is ready to use without technical expertise or training.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all fee-free. CharityEngine and Kindful require separate tools or higher-tier plans for these features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
