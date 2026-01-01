CharityEngine and Tessitura offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Tessitura
Zeffy charges zero platform fees, so your entire budget goes to your mission instead of monthly software costs
Zeffy works right out of the box with simple setup, so you can focus on donor relationships instead of troubleshooting
Zeffy includes raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns built for nonprofits, not arts venues or enterprise organizations
Zeffy provides complete donor profiles, automated thank-you emails, and gift tracking at zero cost. While CharityEngine charges $550/month and Tessitura starts at $8,000/month, we keep our platform free through optional donor contributions.
Absolutely. You get donor databases, recurring gift management, and detailed reporting without the complexity or costs. Unlike these expensive platforms that require technical training, Zeffy works right away for any nonprofit.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. CharityEngine costs $550/month plus card fees, while Tessitura starts at $8,000/month. You keep every dollar donated instead of paying thousands in platform and processing fees.
Zeffy provides complete donor profiles, gift history, and automated thank-you emails without the complexity. Unlike CharityEngine's technical setup requirements or Tessitura's arts-focused limitations, Zeffy works for any nonprofit right out of the box.
Yes. Zeffy manages recurring donations, donor communications, and detailed reporting just like the expensive platforms. The difference? You get these features at zero cost, while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
