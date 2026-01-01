CharityEngine and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Virtuous
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so every dollar raised goes directly to your mission
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform without needing multiple software subscriptions
Zeffy provides unlimited phone and email support to help your small team succeed without expensive training or consultants
CharityEngine costs $550/month plus card fees, while Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to cover costs.
Zeffy includes donor profiles, automated receipts, gift tracking, and email tools at no cost. CharityEngine and Virtuous charge hundreds monthly for similar features, plus transaction fees that reduce your donations.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. You keep 100% of donations with Zeffy's optional donor contributions covering costs.
Zeffy provides donor profiles, gift history, and automated receipts without the complexity of enterprise CRMs. Unlike CharityEngine's steep learning curve or Virtuous's technical setup, Zeffy works right out of the box for small nonprofits.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all fee-free. CharityEngine and Virtuous charge extra for many features and lack auction or raffle capabilities entirely.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
