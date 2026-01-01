CiviCRM and DonorDock help you track donors, but both charge fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Civi CRM VS Donordock
CiviCRM and DonorDock charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM requires technical expertise and DonorDock needs separate payment processors. Zeffy works right out of the box with built-in donation forms.
CiviCRM relies on community forums and DonorDock limits support by plan. Zeffy provides unlimited live chat and phone support for every organization.
CiviCRM requires technical expertise to set up and maintain, plus monthly fees on top of transaction costs. Zeffy gives you powerful donor management that's ready to use in minutes, with zero platform fees so 100% of donations reach your mission.
DonorDock costs $98/month plus card fees and only tracks donors without payment processing. Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost, letting you accept donations and manage relationships in one place.
Yes. While CiviCRM needs technical setup and ongoing maintenance, Zeffy works right out of the box. You get donor tracking, automated receipts, campaign management, and payment processing without IT headaches or monthly fees.
Most donor management tools like CiviCRM and DonorDock charge monthly fees plus transaction costs, and many don't even process payments. Zeffy combines donor tracking with payment processing at zero platform fees, so you keep 100% of donations while managing relationships in one place.
Yes. Unlike CiviCRM or DonorDock that require separate payment processors, Zeffy handles everything from donation forms to donor tracking to automated receipts. You get complete fundraising and relationship management without juggling multiple tools or paying monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
