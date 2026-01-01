CiviCRM and DonorSearch help you track donors and manage relationships, but they charge fees and require technical setup. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Donor Search
💯
CiviCRM and DonorSearch charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
⚡
CiviCRM requires technical expertise and DonorSearch focuses only on research. Zeffy handles donations, events, and donor management in one simple platform.
📞
CiviCRM relies on community forums and DonorSearch offers limited support tiers. Zeffy provides unlimited live chat and phone support to all users.
CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance that overwhelms small nonprofit teams. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so you keep 100% of donations while getting an easy-to-use system that works right out of the box.
DonorSearch focuses only on prospect research with custom pricing plus card fees. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and relationship management in one platform with zero fees, helping you find, engage, and retain donors without breaking your budget.
Yes. Unlike CiviCRM's complex technical requirements or DonorSearch's research-only focus, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to long-term relationships. You get donation processing, donor tracking, and communication tools with zero platform fees.
Most donor management tools either charge monthly fees or focus only on research without processing donations. Zeffy combines complete donor management with payment processing at zero platform fees, so you keep 100% of every donation while building stronger relationships.
CiviCRM charges monthly fees plus card processing costs, while DonorSearch uses custom pricing plus fees per gift. Zeffy eliminates platform fees entirely, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
