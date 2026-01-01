CiviCRM and DonorSnap help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Donor Snap
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying monthly subscriptions and transaction costs
Zeffy works right out of the box with no technical expertise needed, while donor management systems require complex configuration
Zeffy includes auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising built-in, eliminating the need for multiple separate tools
Unlike CiviCRM and DonorSnap, Zeffy charges zero fees on donations. While both competitors charge monthly subscription fees plus processing fees on every gift, Zeffy keeps 100% of your donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy works right out of the box with no technical setup needed. CiviCRM requires significant technical expertise to configure properly and ongoing maintenance costs. With Zeffy, your team can start managing donors immediately without IT support.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. CiviCRM and DonorSnap focus only on data management, requiring you to purchase and integrate separate tools for actual fundraising.
CiviCRM and DonorSnap both charge monthly subscription fees plus processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of your donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. CiviCRM and DonorSnap focus only on data management, requiring separate tools for fundraising.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
