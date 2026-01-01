Classy and DonorsChoose help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Donors Choose
💰
Classy takes 3% plus card fees, and DonorsChoose charges 1.5% plus $30 per project. Zeffy charges zero platform fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Classy lacks auction tools and DonorsChoose only handles classroom projects. Zeffy gives you donations, raffles, auctions, events, and memberships all in one platform.
🤝
Classy offers tiered support based on your plan, and DonorsChoose provides limited email assistance. Zeffy provides unlimited support to every organization at no extra cost.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while Classy takes 3% plus card fees from every gift. You get complete fundraising tools without losing money to platform cuts.
Unlike DonorsChoose's limited classroom focus, Zeffy supports all nonprofit fundraising needs - events, memberships, peer-to-peer campaigns, and more. Plus zero fees means more funds for your mission.
Yes. Zeffy offers donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management - all the tools you need without platform fees eating into your fundraising revenue.
Zeffy gives you complete fundraising freedom with zero platform fees. While Classy takes 3% plus card fees and DonorsChoose limits you to classroom projects, Zeffy supports all your fundraising needs without cutting into your donations.
Yes. Zeffy combines donation forms, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. You get everything crowdfunding platforms offer, plus tools they don't, all without losing money to fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript