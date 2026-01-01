Classy and Kickstarter both help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Kickstarter
💯
Classy takes 3% and Kickstarter takes 5% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧰
Classy and Kickstarter require multiple platforms for auctions, raffles, and donor management. Zeffy gives you everything in one simple system.
🚀
Classy requires training and Kickstarter only works for creative projects. Zeffy is built specifically for nonprofits with ready-to-use templates.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and help center access at no extra cost. Classy limits support by plan level, and Kickstarter only offers basic email help.
Crowdfunding platforms are built for one-time projects, not ongoing nonprofit work. Zeffy gives you donor management, recurring giving, events, and memberships with zero fees. Your supporters become long-term donors, not just project backers.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Classy takes 3% and Kickstarter takes 5% of every gift. Plus, you get real nonprofit tools like donor management and recurring giving.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Classy charges 3% plus card fees, and Kickstarter takes 5% plus fees. That means more money stays with your cause instead of going to platform costs.
Yes, and better for nonprofits. Zeffy offers donations, events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores - all designed for nonprofits. Unlike Kickstarter's project focus or Classy's complex setup, Zeffy is simple and purpose-built for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript