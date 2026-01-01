Classy (now GoFundMe Pro) and Spacehive help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Classy VS Spacehive
Classy takes 3% plus card fees while Spacehive charges 7.5% plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
Crowdfunding platforms add monthly subscription costs to their transaction fees. Zeffy provides all fundraising tools at no cost to your organization.
Classy and Spacehive focus on single campaign types. Zeffy handles donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while Classy takes 3% and Spacehive takes 7.5% plus card fees. You get complete fundraising tools beyond just crowdfunding campaigns.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. Classy charges 3% plus card fees, and Spacehive takes 7.5% plus fees on every donation.
Yes, Zeffy offers complete fundraising tools including events, memberships, auctions, raffles, and online stores. Crowdfunding platforms like Spacehive focus only on project campaigns.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, including live chat, phone calls, and dedicated help. Classy limits support by plan tier, while Spacehive offers only basic email support.
Zeffy offers complete fundraising tools beyond single campaigns - events, memberships, auctions, and stores with zero fees. Crowdfunding platforms focus only on project campaigns and charge hefty fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
