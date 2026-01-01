ClearView CRM and DonorDock both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, email automation, donation forms, and event management — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Donordock
💸
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while Donordock costs $98/month. Zeffy charges zero fees, so your donations fund your mission.
💳
ClearView CRM and Donordock require separate payment processors and manual data entry. Zeffy handles donations directly with zero processing fees.
🤝
ClearView CRM and Donordock limit support based on your plan. Zeffy provides unlimited help to every organization at no cost.
Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero fees. While ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees, Zeffy handles donations, donor tracking, and communication in one platform without monthly costs or transaction fees.
Unlike Donordock's $98/month plus card fees per gift, Zeffy offers complete donor management with integrated fundraising tools at zero cost. You get donation forms, payment processing, donor tracking, and automated receipts without paying monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy provides complete donor management plus fundraising tools like events, peer-to-peer campaigns, and online stores. While competitors require separate payment processors and charge hefty fees, Zeffy handles everything in one platform at zero cost to your organization.
Traditional donor management systems like ClearView CRM and Donordock only track donors but require separate payment processors. Zeffy combines donor management with built-in payment processing, donation forms, and fundraising tools at zero fees.
Nonprofits switch because Zeffy eliminates monthly costs and transaction fees while providing everything in one platform. Instead of paying $500+ monthly plus card fees, organizations get complete donor management and fundraising tools at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
