ClearView CRM and Donorfy help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Donorfy
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so you keep 100% of what you raise for your mission
Zeffy includes built-in auction, raffle, ticketing, and store tools so you can run complete campaigns without juggling multiple platforms
Zeffy combines donor management with actual fundraising tools so you can raise money and track relationships in one place
Zeffy combines donor management with payment processing at zero fees. While ClearView CRM costs $500/month plus user fees, and Donorfy charges based on database size, Zeffy gives you everything free with optional donor contributions covering costs.
Yes. Unlike ClearView CRM and Donorfy that only track donor information, Zeffy processes donations, sells tickets, runs raffles, and manages memberships all in one platform. No need for multiple tools or manual data syncing.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and comprehensive help resources at no cost. ClearView CRM and Donorfy limit support based on your plan tier and charge monthly fees for basic assistance.
Zeffy is completely free for nonprofits. ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees. Donorfy charges monthly fees that scale with your database size. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to cover our costs.
Unlike ClearView CRM and Donorfy that only manage donor data, Zeffy handles everything: donation processing, event tickets, raffles, memberships, and online stores. You get a complete fundraising platform, not just a database.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
