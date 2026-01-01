ClearView CRM and HubSpot help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising budget. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Clear View CRM VS Hub Spot
ClearView CRM costs $500/month plus user fees, while HubSpot takes card fees plus 0.5% of donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
ClearView CRM and HubSpot require separate auction, raffle, and ticketing software. Zeffy includes all fundraising tools in one free platform.
ClearView CRM and HubSpot need third-party payment integrations with extra fees. Zeffy processes all payments directly with no transaction costs.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one place without the hefty monthly costs.
Unlike HubSpot, which lacks donation processing and charges card fees plus a 0.5% platform cut, Zeffy provides built-in donation forms, payment processing, and donor management with zero fees. No need for complex integrations or extra costs.
Yes. Zeffy includes auction tools, raffle management, event ticketing, and online stores that neither ClearView CRM nor HubSpot offer. Plus, you get all these features without monthly subscription fees or platform cuts eating into your donations.
Zeffy is the only platform that combines donor management, payment processing, and fundraising tools with zero fees. While others charge monthly subscriptions plus transaction fees, we let donors leave voluntary contributions to support our platform.
Nonprofits save thousands yearly by avoiding monthly fees and platform cuts. Plus, they get auction tools, raffle management, and event ticketing that ClearView CRM and HubSpot don't offer, all in one integrated platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
