ClearView CRM and StratusLive help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Stratus Live
💯
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while StratusLive costs $99/month. Zeffy charges zero fees, so your donations fund your mission.
💳
ClearView CRM and StratusLive require third-party payment processors with extra fees. Zeffy handles all payments directly with zero transaction costs.
🤝
ClearView CRM limits support by plan tier, StratusLive offers business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero cost. Unlike systems that only track donors, we handle donations, events, and receipts together without monthly fees or transaction costs.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, while StratusLive charges $99/month plus card fees. Zeffy provides the same donor tracking capabilities completely free, saving thousands annually.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs.
Unlike StratusLive's $99/month plus card fees, Zeffy offers donor tracking, online forms, and payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. Zeffy provides integrated donor profiles, donation tracking, and automated receipts alongside ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns - all without the fees other platforms charge.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript