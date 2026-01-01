ClearView CRM and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Virtuous
💸
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while Virtuous adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donated for your mission.
🔗
ClearView CRM requires separate payment processors, and Virtuous limits your fundraising to basic donation forms. Zeffy handles all payments directly with full fundraising tools built in.
🤝
ClearView CRM and Virtuous offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, funded by voluntary donor contributions.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees, and Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. You keep every dollar donated.
Yes. While ClearView CRM and Virtuous focus mainly on donor tracking, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, online stores, auctions, and raffles - all at zero cost with no transaction fees.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost, while ClearView CRM and Virtuous offer tiered support based on your plan level. You get help when you need it without paying extra for premium support packages.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees. Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. Zeffy is 100% free with no monthly fees, user fees, or transaction fees - you keep every dollar donated.
Unlike ClearView CRM and Virtuous that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like donation forms, events, auctions, and peer-to-peer campaigns - all free with no transaction fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript