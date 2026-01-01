Crowdfunder and SpotFund help you launch crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS SpotFund
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs
Zeffy supports year-round donor stewardship with recurring donations, memberships, and donor management beyond one-time campaigns
Zeffy includes raffles, auctions, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms require separate tools to handle
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge fees that reduce your donations. Plus, you get comprehensive tools for ongoing fundraising, not just one-time campaigns.
Yes! Zeffy offers donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform. Crowdfunding platforms typically only handle campaign-based fundraising.
Zeffy includes donor management tools, email marketing, and recurring donation features to nurture supporters year-round. Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns only.
Zeffy is 100% free for nonprofits. Crowdfunder charges 1.9% + 20p per gift plus VAT, while SpotFund takes card fees on every donation. Keep every penny raised.
Yes! Zeffy includes donor management, email marketing, and recurring donations to build lasting relationships. Crowdfunding platforms only track campaign backers.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
