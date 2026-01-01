CrowdRise and WhyDonate help you launch crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS Whydonate
💯
CrowdRise charges 2.2% plus card fees, and Whydonate adds card fees to every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
CrowdRise and Whydonate only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
🤝
CrowdRise and Whydonate offer limited email support with slow response times. Zeffy provides unlimited live chat, phone support, and personalized onboarding.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees and Whydonate charges card fees per gift. Plus, you get a complete fundraising toolkit with events, auctions, and memberships built-in.
Nonprofits save thousands in fees and get everything they need in one place. Instead of paying platform fees and juggling multiple tools for events and auctions, Zeffy provides it all for free with better donor support.
Zeffy charges zero fees on donations, while CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every gift. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Unlike Whydonate which charges card fees per gift, Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. You also get tools like ticketing and auctions that Whydonate doesn't offer.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. CrowdRise and Whydonate focus mainly on donation campaigns without these essential nonprofit tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
