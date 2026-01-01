Donately and Givelify both offer donation tools for nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising pages with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund your programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately VS Givelify
💯
Donately charges 4% platform fees plus card processing costs, while Givelify takes 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Zeffy charges zero fees.
🤝
Donately and Givelify limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users.
💳
Donately doesn't support ACH payments or tap-to-pay. Givelify has limited options. Zeffy accepts all payment methods including bank transfers.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Donately takes 4% plus card fees and Givelify charges 2.9% + $0.30 per transaction. Every dollar donated goes directly to your cause.
Yes. Zeffy includes event ticketing, online auctions, raffles, and merchandise sales at no cost. Donately and Givelify focus only on donations, requiring separate tools for events.
Zeffy charges zero fees on donations, while Donately takes 4% plus card fees from every gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers zero-fee donations plus comprehensive tools like event ticketing, auctions, and online stores. Givelify charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $19, with limited features.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. Unlike competitors who limit support by subscription tier, we're here to help whenever you need us.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
