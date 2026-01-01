Donately VS Kindrid

Kindrid

Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
4% platform fee plus card fees per gift
N/A No pricing information available
Processing fees: 2.2% + $0.30 per transaction (nonprofit rate); ACH/Direct Bank Transfer (Stripe): 0.8%, capped at $5
Processing fees: 1.99% per transaction (Free plan), 3% per transaction ($19/mo plan), 2.60% per transaction ($49/mo plan)
Platform fees: 4% Standard plan (pay-as-you-go); Lower Fees Plan: 2% (with $99/month subscription); No Fees Plan: 0% (with $5,000 one-time prepayment, covers up to $1M raised)
Platform fees: N/A Included in monthly subscription fee
Monthly fees: $0/month Free Plan has no monthly fee; paid plans start at $99/month or $999/year, or a one-time $5,000 payment with no monthly fee.
Monthly fees: $0/mo Free plan has no monthly fee; other plans are $19/month, $49/month, and custom pricing for larger plans.
Value for money: 4.4
Value for money: 4.6

Features
4.0/5 Solid donation forms, but expect setup time and monthly fees to add up quickly.
4.6/5 Easier to use, but you'll need separate tools for auctions, raffles, and ticketing.
Donations: Donately offers online donation forms with recurring giving options, donor management tools, and basic reporting features for tracking donation performance.
Donations: Kindrid offers online donation forms with recurring giving options and donor management tools, but charges processing fees on all transactions.
Ticketing: Donately does not provide event ticketing functionality as it focuses primarily on donation processing and donor management.
Ticketing: Kindrid doesn't provide event ticketing functionality. You'd need to use a separate platform and manually sync attendee data with your donor records.
Peer-to-Peer Fundraising: Donately offers peer-to-peer fundraising tools that allow supporters to create personal fundraising pages and campaigns on behalf of your organization.
Peer-to-Peer Fundraising: Kindrid offers peer-to-peer fundraising tools with customizable campaign pages, but charges fees on all donations raised through these campaigns.
Auctions: Donately does not provide auction management features or tools for running silent or live auction events.
Auctions: Kindrid doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manually import bidder information for donor stewardship.
Raffles: Donately does not offer raffle or lottery management features, concentrating instead on traditional donation collection methods.
Raffles: Kindrid lacks built-in raffle management. You'd need third-party raffle software and manually import winner data to follow up with participants.
Online store: Donately does not include e-commerce or online store capabilities for selling merchandise or products to supporters.
Online store: Kindrid doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate online store platform and manually track merchandise buyers for donor outreach.
Memberships: Donately offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.
Memberships: Kindrid doesn't offer built-in membership management. You'd need to integrate with third-party tools or manage memberships manually outside the platform.
Donor Management/CRM: Donately includes donor tracking and basic CRM features but charges monthly fees on top of transaction costs, creating ongoing expenses that add up quickly for small organizations.
Donor Management/CRM: Solid donor tracking and basic CRM features. Stores donor information and giving history, though advanced relationship management may require additional tools.
Emails & Newsletter: Donately provides basic donor communication tools but requires integration with third-party email platforms for comprehensive newsletter and mailing campaign management.
Emails & Newsletter: Basic email capabilities for donor communication. Limited newsletter features - you'll likely need separate email marketing software for robust campaigns.
Payment Processing: Donately charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly platform fees starting at $39/month, making it expensive for smaller nonprofits with limited budgets.

Payment methods
Credit cards only — no digital wallets or bank transfers
Most payment types, but no in-person tap-to-pay option
Credit Card Payments: Supported - Accept donations through major credit cards with secure processing
Credit Card Payments: Yes - Accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Digital wallet payments not available on their platform
Apple Pay & Google Pay: Yes - Supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations
ACH / Bank Transfers: Not supported - Donately focuses on credit card processing only
ACH / Bank Transfers: Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Tap to Pay App: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available
Tap to Pay App: No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support
4.0/5
4.6/5 Unlimited Support: Donately's support is limited to business hours and may have response delays during peak periods
Unlimited Support: Kindrid limits support availability based on subscription tier, with premium support for higher-paying plans Phone Support / Office Hours: Donately offers phone support during standard business hours for technical issues and account setup
Phone Support / Office Hours: Kindrid offers phone support during standard business hours for select plan levels only
Webinars: Donately provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit fundraising best practices
Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit fundraising best practices
Help Center: Donately maintains a knowledge base with articles, FAQs, and setup guides for their donation platform
Kindrid maintains a knowledge base with articles, guides, and FAQs for common platform questions
Email: Donately offers email support during business hours with response times typically within 24-48 hours
Kindrid offers email support during business hours with response times varying by plan level
Nonprofit-Focused Support Team: Email and phone support during business hours with 24-48 hour response times for nonprofit teams
Support access varies by subscription tier with premium help reserved for higher-paying plans