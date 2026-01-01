Donately VS Kindrid

Donately and Kindrid both offer donation tools, but their fees can add up quickly. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately charges 2.9% + $0.30 per transaction plus $39+ monthly fees. Kindrid takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Donately and Kindrid lack auctions, raffles, ticketing, and online stores. Zeffy includes everything you need for fundraising events and merchandise sales in one platform.
Donately and Kindrid limit support to business hours with delayed responses. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations while Donately takes 4% plus card fees from every gift. Your nonprofit keeps 100% of what donors give, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited support to all users regardless of plan size. Unlike Kindrid's tiered support where premium help is reserved for higher-paying plans, every Zeffy user gets the same level of care and assistance.
Zeffy offers all fundraising tools completely free - donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns. While competitors charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy helps small nonprofits save thousands annually.
Zeffy charges zero fees on all donations, events, and memberships. Donately takes 4% plus card fees, while Kindrid charges monthly fees plus transaction costs. Your nonprofit keeps every dollar raised.
Yes, Zeffy provides donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
