DonorDock and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Donorperfect
DonorDock and DonorPerfect charge $98-99/month plus card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
DonorDock and DonorPerfect require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
DonorDock and DonorPerfect require contracts and setup fees. Zeffy lets you create campaigns and start accepting donations in minutes.
Zeffy gives you complete donor management plus all fundraising tools in one platform with zero fees. While DonorDock and DonorPerfect charge $98-99/month plus transaction fees on every gift, Zeffy keeps 100% of your donations through our voluntary contribution model.
Yes! Unlike DonorDock and DonorPerfect that focus only on donor management, Zeffy includes event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions. You get everything in one place without paying extra fees or needing separate tools.
Traditional donor CRMs like DonorDock and DonorPerfect cost $98-99/month plus 2.9% transaction fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. This means more money stays with your mission instead of going to software fees.
Zeffy tracks donors, gifts, and relationships just like DonorDock and DonorPerfect, but adds fundraising tools they don't offer. You get auctions, raffles, event ticketing, and online stores built right in. No monthly fees or transaction costs eating into your budget.
DonorDock and DonorPerfect charge $98-99 monthly plus processing fees on every donation. Zeffy gives you the same donor tracking capabilities completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution. More donations stay with your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
