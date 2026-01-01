DonorDock and HubSpot both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Donordock VS Hub Spot
DonorDock charges $98/month plus card fees, and HubSpot adds 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so your donor stewardship budget stays with your mission.
DonorDock and HubSpot require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
DonorDock and HubSpot serve businesses first. Zeffy was designed specifically for small nonprofits who need professional tools without corporate complexity.
Zeffy gives you everything you need in one place without the fees. While DonorDock costs $98/month plus card fees and HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut, Zeffy offers donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising with zero platform fees.
Yes. DonorDock only tracks donors but can't process payments or sell tickets. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. You get complete fundraising tools, not just donor tracking.
HubSpot is built for businesses, not nonprofits. It lacks donation processing, event ticketing, and fundraising tools. Zeffy is purpose-built for nonprofits with donation forms, event management, and peer-to-peer campaigns that work together seamlessly.
DonorDock charges $98/month plus card fees, while HubSpot takes card fees plus a 0.5% platform cut. Zeffy gives you donor management, donation processing, and fundraising tools with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Traditional donor management systems like DonorDock and HubSpot only track supporters but can't process donations or run campaigns. Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform without monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
