DonorDock and Kindful both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Kindful
💯
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Kindful costs $119/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
DonorDock and Kindful only handle donor tracking, forcing you to find separate tools for events, raffles, and online stores. Zeffy includes everything in one platform.
🚀
DonorDock and Kindful require complex setup and training for small teams. Zeffy works right out of the box with simple tools that make sense from day one.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus 2.9% + $0.30 per donation and Kindful costs $119/month plus processing fees. You keep 100% of every donation.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and automated receipts without monthly fees. Unlike DonorDock and Kindful, you get full CRM capabilities plus payment processing in one free platform.
Yes. While DonorDock and Kindful only track donors, Zeffy also processes donations, sells tickets, manages memberships, and runs peer-to-peer campaigns. All with zero fees and donors can leave voluntary contributions.
With DonorDock at $98/month plus 2.9% + $0.30 per donation and Kindful at $119/month plus processing fees, a nonprofit raising $50,000 annually saves over $2,800 yearly with Zeffy's zero-fee platform.
Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one free platform. Unlike DonorDock and Kindful that only track donors, Zeffy handles your entire fundraising operation without monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript