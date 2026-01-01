DonorDock and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🧾
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and event tickets so you keep 100% of what supporters give to your cause.
🎟️
Zeffy includes fundraising events, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform without extra costs or integrations.
📞
Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to all users regardless of plan size or donation volume.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus card fees and ProDon stacks monthly fees on top of processing costs. You keep 100% of donations.
Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated receipts without monthly subscription fees. Unlike DonorDock and ProDon, you get full CRM features plus payment processing in one free platform.
Yes. While DonorDock and ProDon focus only on donor tracking, Zeffy includes events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores. All fundraising tools in one place, all free.
DonorDock charges $98/month plus card fees, while ProDon stacks monthly fees on processing costs. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees. You keep every dollar donated.
Unlike DonorDock and ProDon that only track donors, Zeffy combines donor management with payment processing, events, and campaigns. One platform handles all your fundraising needs without monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
