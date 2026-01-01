DonorDock and Veracross help schools manage donors and track gifts, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Veracross
💸
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of platform costs
🎟️
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform built for nonprofit fundraising
🤝
Zeffy provides unlimited support from a team that understands small nonprofit challenges and donor stewardship
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus card fees on every gift. You get the same donor tracking and relationship building tools, but keep 100% of your donations instead of losing money to monthly subscriptions and transaction fees.
Veracross is built for schools, not nonprofits, requiring separate payment processors and manual data entry. Zeffy provides integrated donation processing, donor management, and fundraising tools designed specifically for nonprofits - all with zero platform fees.
Yes. Zeffy includes donor tracking, gift processing, email communications, and reporting - everything DonorDock offers. The difference? No $98 monthly fee, no transaction costs, and donors can leave voluntary contributions to support the platform instead of mandatory fees.
DonorDock charges $98 monthly plus card fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - track donors, process gifts, and send communications while keeping 100% of donations.
Veracross is built for schools, not nonprofits, requiring separate payment processors and manual data entry. Zeffy provides integrated donation processing, donor tracking, and fundraising tools designed specifically for nonprofits with zero fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript