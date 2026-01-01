Donorfy and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Salesforce
💸
Donorfy and Salesforce charge monthly fees that scale with your donor database. Zeffy charges zero fees, so every donation stays with your mission.
🧰
Donorfy and Salesforce focus on donor management but need third-party tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
⚡
Donorfy and Salesforce require technical expertise and complex integrations. Zeffy works immediately with no setup fees or IT requirements.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero fees. Traditional systems like Donorfy and Salesforce require separate payment processors, technical setup, and ongoing fees that eat into your donations.
Zeffy eliminates monthly database fees and transaction costs entirely. While Donorfy charges scaling monthly fees plus processing costs and Salesforce costs $60/user/month, Zeffy keeps 100% of donations for your cause.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations. While Donorfy charges monthly fees that scale with your database plus transaction fees, Zeffy keeps 100% of your donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees and easy setup. Salesforce costs $60/user/month plus card fees and requires technical expertise to configure properly. Zeffy handles donations, events, and donor tracking without the complexity.
Yes, Zeffy manages donors, tracks donations, sends newsletters, and handles events all in one platform with zero fees. Unlike Donorfy's monthly database fees and transaction costs, you keep every dollar donated to your cause.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
