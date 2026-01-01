Donorfy and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy and Sumac charge monthly database fees plus processing costs on every donation. Zeffy is 100% free, so you keep every dollar raised.
Donorfy and Sumac only handle donor data. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and stores without needing separate tools.
Donorfy and Sumac limit support by plan tier. Zeffy offers unlimited help to every organization, backed by voluntary donor contributions.
Zeffy gives you complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly subscriptions plus processing fees on every donation. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor tracking without losing money to fees.
Donor management platforms charge monthly fees that scale with your database size, plus processing fees on donations. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy combines fundraising tools with donor management in one platform. While specialized donor management software requires separate tools for events, online stores, and peer-to-peer campaigns, Zeffy includes everything at zero cost.
Zeffy tracks your donors and manages relationships just like dedicated donor management platforms, but adds complete fundraising tools at zero cost. While Donorfy and Sumac charge monthly fees that grow with your database, Zeffy gives you donor tracking, gift records, and fundraising campaigns without any subscription costs.
Donor management platforms charge monthly fees plus processing costs on every donation. Zeffy provides the same donor tracking and relationship management capabilities with zero fees. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
