Donorfy and Tessitura help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Tessitura
Donorfy charges monthly fees that scale with your database plus transaction fees. Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Donorfy lacks auctions, raffles, and ticketing. Tessitura missing peer-to-peer and simple donations. Zeffy includes everything your nonprofit needs to raise funds.
Donorfy requires technical knowledge for setup. Tessitura needs extensive implementation. Zeffy gets you fundraising in minutes with ready-to-use templates.
Donorfy charges monthly fees that grow with your donor database, plus transaction fees on every donation. Zeffy gives you complete donor profiles, gift tracking, and automated receipts with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Enterprise systems like Tessitura cost $8,000+ monthly for complex arts venues. Zeffy provides donor management, email campaigns, and detailed reporting designed for small nonprofits. You get professional tools without enterprise complexity or costs.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, while Donorfy charges monthly fees that scale with your database plus transaction fees. You keep 100% of every donation and get built-in payment processing, email tools, and reporting without paying extra for integrations.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations with complex needs. Zeffy is built for small nonprofits with zero platform fees, simple setup, and all the fundraising tools you need without the enterprise complexity or massive price tag.
Yes. Zeffy includes donor profiles, gift tracking, email campaigns, and detailed reporting just like Donorfy, but without monthly database fees or transaction charges. Plus you get fundraising tools like peer-to-peer campaigns and event ticketing that Donorfy requires separate integrations for.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
