Donorfy and Virtuous help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Virtuous
💸
Donorfy charges monthly fees that grow with your donor list, and Virtuous adds card fees on top. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧩
Donorfy and Virtuous focus on donor data but need third-party tools for events and sales. Zeffy includes auctions, raffles, and ticketing at no extra cost.
⚡
Donorfy and Virtuous require technical setup and payment processor integrations. Zeffy works immediately with built-in payment processing and donor management.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor tracking all in one place without paying extra for each feature or integration.
Donor management platforms charge monthly fees that scale with your database size, plus 2.9% transaction fees. Zeffy is completely free with optional donor contributions. Your supporters can choose to leave a voluntary donation to keep our platform running.
Yes, Zeffy combines donation processing, event management, raffles, auctions, and donor tracking in one platform. Unlike donor management software that requires separate payment processors and event tools, everything works together seamlessly at zero cost.
Zeffy tracks donor information, giving history, and communication preferences just like dedicated CRMs, but adds donation processing, events, and campaigns at zero cost. Donorfy and Virtuous charge monthly fees that grow with your database, then require separate tools for payments and events.
Donor management platforms charge monthly fees based on your contact count, plus transaction fees on every gift. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and giving reports completely free. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript