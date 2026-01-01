DonorPerfect and DonorSnap help you track donors, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donorperfect VS Donorsnap
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and events so you keep every dollar raised for your mission.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform so you don't need multiple tools.
Zeffy accepts all payment types including ACH, Apple Pay, and tap-to-pay so donors can give however they prefer.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorPerfect charges $99/month plus transaction fees. You get the same CRM features without the monthly burden on your budget.
Unlike DonorSnap's monthly fees plus 2.9% transaction costs, Zeffy provides donor management at zero cost. Donors can voluntarily contribute to support the platform, keeping more funds for your mission.
Yes. While DonorPerfect and DonorSnap focus only on donor management, Zeffy includes ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer fundraising - all at zero cost to your organization.
DonorPerfect costs $99/month plus transaction fees, while DonorSnap charges monthly fees plus 2.9% per gift. Zeffy provides the same donor tracking and CRM features at zero cost to your nonprofit.
Zeffy tracks donor data just like DonorPerfect and DonorSnap, but adds fundraising tools they don't offer. You get donor management plus events, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
