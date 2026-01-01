DonorPerfect and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Every Action
DonorPerfect and EveryAction charge $99-109 monthly plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
DonorPerfect and EveryAction require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
DonorPerfect and EveryAction require training and complex setup. Zeffy works immediately with simple tools that any team member can use right away.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting complete CRM features, automated receipts, and donor insights.
While EveryAction charges $109/month plus transaction fees, Zeffy provides the same donor tracking and engagement tools at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you're never charged fees.
Yes. Unlike DonorPerfect and EveryAction that focus only on donor data, Zeffy combines donor management with free online donations, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools at zero cost. While DonorPerfect and EveryAction charge $99-109/month plus transaction fees just for donor tracking, Zeffy includes CRM, online donations, events, and more with no monthly fees.
Yes. Unlike DonorPerfect's $99/month or EveryAction's $109/month plus card fees, Zeffy charges nothing. You get donor tracking, automated receipts, giving insights, and fundraising tools. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
