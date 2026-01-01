DonorSearch and Donorfy help you track donors and research prospects, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Search VS Donorfy
DonorSearch and Donorfy charge monthly fees that grow with your database. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
DonorSearch only tracks prospects while Donorfy lacks fundraising features. Zeffy includes donation forms, events, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
DonorSearch requires custom pricing negotiations and Donorfy has tiered plans. Zeffy lets you create campaigns and accept donations immediately with no contracts.
DonorSearch only does prospect research without payment processing, while Donorfy charges monthly fees that grow with your database. Zeffy combines complete donor management, payment processing, and CRM features with zero platform fees.
Donorfy's monthly fees eat into your budget before you even raise a dollar. Zeffy gives you the same donor tracking, relationship management, and fundraising tools without any subscription costs or platform fees.
DonorSearch focuses on prospect research but lacks donation processing and CRM features. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and relationship tracking all in one platform.
Donorfy charges monthly fees that scale with your database size plus payment processing fees. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees, so you keep 100% of every donation.
Yes. Unlike DonorSearch which only does research or Donorfy with limited fundraising tools, Zeffy combines donation processing, donor tracking, and relationship management without any platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
