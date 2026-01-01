DonorSearch and DonorSnap help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Donor Search VS Donorsnap
Zeffy charges zero fees on all donations, so you keep 100% of what donors give to your mission
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and ticketing in one platform built for fundraising
Zeffy handles everything from donation forms to event tickets without needing separate tools or manual data entry
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't handle donations or payments. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and relationship tracking all in one place.
Donorsnap charges monthly fees plus card processing fees on every gift. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying software costs.
Yes. While DonorSearch and Donorsnap require separate payment processors and additional tools, Zeffy combines donor management, online giving, event ticketing, and peer-to-peer fundraising with zero fees.
DonorSearch only provides donor research and prospect screening but can't process donations. Zeffy combines donor management with built-in payment processing, so you track relationships and collect gifts in one platform with zero fees.
Donorsnap charges monthly fees starting at $50 plus card processing costs on every donation. Zeffy provides the same donor tracking and management features with zero platform fees, keeping more money for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
