DonorSearch and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Pro Don
💰
DonorSearch focuses on prospect research without payment processing, and ProDon charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy processes all donations with zero fees, keeping every dollar for your cause.
🧰
DonorSearch requires separate payment tools and technical expertise, while ProDon needs third-party integrations for events and online sales. Zeffy includes everything you need in one simple platform.
🤝
DonorSearch and ProDon limit support based on your plan tier and charge extra for premium help. Zeffy offers unlimited support to every organization at no additional cost.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't handle donations or payments. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all transactions, plus built-in payment processing that saves you money on every gift.
ProDon charges monthly fees plus processing fees on every donation, which adds up quickly. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission.
Unlike DonorSearch or ProDon, Zeffy is an all-in-one platform. You get donor management, event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and payment processing - all with zero fees.
DonorSearch only does prospect research and ProDon charges monthly fees plus processing costs. Zeffy combines donor management with payment processing at zero fees, so you get complete fundraising tools without the expense.
ProDon's monthly fees plus processing costs can add up to hundreds per month. DonorSearch requires separate payment tools with additional fees. With Zeffy, you pay zero platform fees and keep 100% of every donation.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
