DonorSearch and StratusLive help you research prospects and manage donor relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Stratus Live
DonorSearch charges custom pricing and StratusLive costs $99/month, both adding card fees. Zeffy gives you donor management without any platform costs or transaction fees.
DonorSearch and StratusLive require third-party tools for donations, events, and raffles. Zeffy includes donation pages, ticketing, auctions, and peer-to-peer in one platform.
DonorSearch and StratusLive excel at prospect research but don't process donations. Zeffy combines donor tracking with actual fundraising tools that keep 100% of proceeds.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't process donations or manage your fundraising campaigns. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all donations, plus built-in tools for events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
StratusLive charges $99/month plus card fees and requires separate tools for payments and events. Zeffy provides everything you need in one platform with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying monthly subscriptions.
Yes, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to major donor relationships. Unlike research-only tools, you can accept donations, run events, send newsletters, and track donor engagement all in one place without paying platform fees.
DonorSearch helps you find potential donors but can't accept their donations. Zeffy handles your complete donor journey with zero platform fees, so you can research, engage, and collect donations all in one place without losing money to monthly subscriptions.
StratusLive charges $99/month plus card fees just for donor management. Zeffy gives you donor tracking, payment processing, events, and newsletters with zero platform fees, keeping 100% of donations for your mission instead of software costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
