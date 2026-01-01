Donorsnap VS Kindful

DonorSnap and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
DonorSnap and Kindful charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
DonorSnap and Kindful focus only on donor tracking. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and stores in one platform.
DonorSnap and Kindful require payment processor setup and integrations. Zeffy processes payments instantly with no technical configuration needed.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while Donorsnap charges $50+ monthly plus transaction fees, and Kindful starts at $119/month plus 2.9% per donation. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management without any platform fees.
Yes. Unlike Donorsnap and Kindful that focus mainly on donor tracking, Zeffy includes built-in payment processing, event ticketing, online stores, auctions, and raffles. You won't need separate tools or integrations that add costs and complexity to your fundraising.
Zeffy provides unlimited email and chat support at no cost, while Donorsnap and Kindful offer tiered support based on your paid plan level. You get the same quality help without paying monthly fees or worrying about support limits based on your subscription tier.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges. Donorsnap starts at $50/month plus payment processing fees, while Kindful charges $119/month plus 2.9% per donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Traditional donor management platforms like Donorsnap and Kindful only track donor data but require separate tools for payments, events, and online sales. Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost, eliminating the need for multiple expensive integrations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
