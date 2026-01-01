DonorSnap and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Neon One
DonorSnap and Neon One charge monthly subscription fees on top of payment processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
DonorSnap requires separate payment tools while Neon One takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy processes all donations at zero cost with donors having the option to leave a voluntary contribution.
DonorSnap only tracks donor data while Neon One charges fees on every fundraising activity. Zeffy combines donor management with fee-free donation forms, events, and raffles in one platform.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While DonorSnap tracks donor data well, you'll need separate payment processors that charge fees on every donation. Zeffy handles everything in one platform without taking a cut from your gifts.
Neon One charges 2.9% + $0.30 per transaction on all donations, memberships, and event tickets. Zeffy offers the same donor management features plus fundraising tools with zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. Unlike DonorSnap which requires separate payment tools, Zeffy includes donor management, online donations, event ticketing, and membership processing in one platform. You'll save money on monthly fees and transaction costs while keeping all your data connected.
DonorSnap tracks donor data well but requires separate payment processors that charge fees on every gift. Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing in one platform. You keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Neon One charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, reducing your fundraising revenue. Zeffy offers the same donor tracking and management features with zero platform fees. A $1,000 donation stays $1,000 in your account.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
