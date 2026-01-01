DonorSnap and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorSnap and Sumac charge monthly fees starting at $50-179, plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
DonorSnap and Sumac require third-party payment integrations with separate fees. Zeffy handles all payments directly with no setup needed.
DonorSnap and Sumac limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy provides complete donor management with zero platform fees, while DonorSnap and Sumac charge monthly fees starting at $50-179 plus transaction costs. You get donor tracking, gift history, and automated receipts without monthly software costs eating into your budget.
Yes, Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost. Unlike DonorSnap and Sumac that require separate payment processors with additional fees, Zeffy handles donor tracking and payment collection in one platform.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorSnap and Sumac charge monthly fees plus transaction costs. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without paying extra for each donation received.
Unlike DonorSnap and Sumac that require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing for all major cards, ACH, and digital wallets at zero cost to your organization.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking to include event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and membership management - all features that DonorSnap and Sumac either lack or charge extra for.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
