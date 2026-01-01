EasyTithe and Givelify both help churches and nonprofits collect donations, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and giving tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Givelify
EasyTithe and Givelify charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
EasyTithe and Givelify limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email support to every organization, no matter your size.
EasyTithe and Givelify only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
Unlike EasyTithe's donation-only focus, Zeffy supports event tickets, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer fundraising - all fee-free. Run your entire fundraising operation on one platform without extra costs.
EasyTithe and Givelify both charge fees on every donation - EasyTithe takes 2.9% + $0.30 plus monthly fees, while Givelify takes 2.9% + $0.30. Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction or monthly fees. Your donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
