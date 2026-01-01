EasyTithe focuses on church giving and Streamlabs Charity powers livestream fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Streamlabs Charity
💯
EasyTithe charges monthly fees plus card fees, and Streamlabs Charity takes a cut of every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🤝
EasyTithe limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers basic email help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, no matter your size.
🧩
EasyTithe only handles donations, and Streamlabs Charity focuses on streaming. Zeffy manages donations, events, raffles, memberships, and more in one platform.
Zeffy provides unlimited phone and email support with guaranteed response times for all nonprofits. EasyTithe limits support by subscription tier, while Streamlabs Charity offers no phone support and unreliable email responses.
Zeffy charges zero fees and includes everything nonprofits need - donations, events, memberships, and auctions in one platform. EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% per transaction and lacks event tools.
Zeffy charges zero fees on donations, while EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Your nonprofit keeps 100% of every donation with Zeffy, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with dedicated phone support and guaranteed response times. Streamlabs Charity is designed for streamers, not nonprofits, and lacks phone support or reliable customer service.
Zeffy offers zero fees, unlimited support, and all the tools nonprofits need in one platform - donations, events, memberships, and more. Unlike competitors that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy helps you maximize every dollar raised.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
