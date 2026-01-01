EasyTithe focuses on church giving and WeFund4U helps teams crowdfund, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS We Fund4U
🎟️
EasyTithe and WeFund4U take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
💬
EasyTithe limits support by plan tier, WeFund4U only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users.
🧩
EasyTithe only handles donations, WeFund4U lacks auctions and ticketing. Zeffy combines raffles, auctions, events, and donor management in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction and WeFund4U takes processing fees. You keep every dollar donated instead of losing hundreds monthly to fees.
Zeffy offers unlimited support specifically for nonprofits with real humans who understand your needs. EasyTithe limits support by plan tier, and WeFund4U has delays during busy times.
Zeffy includes peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores at no cost. EasyTithe only handles donations, and WeFund4U charges fees for basic tools.
With EasyTithe's 2.9% + $0.30 per transaction and WeFund4U's 5% platform cut, you lose hundreds monthly. Zeffy is 100% free, so a nonprofit raising $10,000 monthly saves $290-$500 in fees alone.
Yes. Zeffy offers donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores in one platform. EasyTithe only handles donations, and WeFund4U lacks ticketing, auctions, and stores.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript