Ecwid and Print Your Cause help you sell merchandise online, but they charge transaction fees and monthly costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you a complete online store plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar from sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Print Your Cause
Ecwid charges monthly fees plus 2.9% per sale, while Print Your Cause takes 5% of every order. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales actually fund your programs.
Ecwid and Print Your Cause only handle online stores. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and membership management alongside your merchandise sales.
Ecwid limits support by plan tier, and Print Your Cause offers basic help during business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While Ecwid charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with optional donor contributions covering our costs.
Unlike Print Your Cause's 5% platform cut, Zeffy offers donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns at zero cost. You keep 100% of what you raise for your mission.
Yes, Zeffy combines donation processing, event management, and online stores in one platform. No need for multiple tools or paying separate fees like with traditional eCommerce solutions.
Ecwid charges monthly fees starting at $15 plus 2.9% + 30¢ per transaction. Print Your Cause takes 5% of every sale plus card fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike merchandise-focused platforms, Zeffy offers donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one place. You get nonprofit-specific tools without the retail complexity or fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
